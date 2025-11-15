Viranşehir 9'da 9 yaptı

Kadınlar Voleybol 2. Lig'inde yer alan Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Voleybol Kadın Takımı, 9'da 9 yaptı.

Daha önce oynadığı 8 maçı da kazanan Viranşehir, 9. maçında Kayseri Voleybol takımını ile karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Viranşehir, ligde şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

"VİRANŞEHİR HALKINA ARMAĞAN"

Viranşehir Voleybol Kulüp Başkanı Halil Ekinci, “Teknik ekibimizi ve voleybolcu kızlarımızı yürekten kutluyorum. Bugün Kayseri’de 9. maçımıza çıktık ve çok şükür galip geldik. Hedefimiz olan 1. Lig’e bir basamak daha yaklaştık. Bu galibiyeti tüm Viranşehir halkına armağan ediyorum” dedi.

Viranşehir Voleybol Takımı Başantrenörü Berat Araz ise “Bu değerli galibiyet nedeniyle kızlarımı tebrik ediyorum. Oyunun kopmasına izin vermeden, her sette konsantrasyonu yüksek tuttular. Bizim için her maç bir final. Bugün bir finali daha kayıpsız geçtik. İnşallah sezon sonuna kadar bu istikrarı sürdürürüz. Haftaya tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.