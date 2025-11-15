Viranşehir 9'da 9 yaptı

Viranşehir 9'da 9 yaptı
Yayınlanma:
Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, bu sezon oynadığı 9. maçında 9. galibiyetini aldı.

Kadınlar Voleybol 2. Lig'inde yer alan Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Voleybol Kadın Takımı, 9'da 9 yaptı.

Daha önce oynadığı 8 maçı da kazanan Viranşehir, 9. maçında Kayseri Voleybol takımını ile karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Viranşehir, ligde şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

"VİRANŞEHİR HALKINA ARMAĞAN"

Viranşehir Voleybol Kulüp Başkanı Halil Ekinci, “Teknik ekibimizi ve voleybolcu kızlarımızı yürekten kutluyorum. Bugün Kayseri’de 9. maçımıza çıktık ve çok şükür galip geldik. Hedefimiz olan 1. Lig’e bir basamak daha yaklaştık. Bu galibiyeti tüm Viranşehir halkına armağan ediyorum” dedi.

Viranşehirliler Rize'de tarih yazdıViranşehirliler Rize'de tarih yazdı

Viranşehir Voleybol Takımı Başantrenörü Berat Araz ise “Bu değerli galibiyet nedeniyle kızlarımı tebrik ediyorum. Oyunun kopmasına izin vermeden, her sette konsantrasyonu yüksek tuttular. Bizim için her maç bir final. Bugün bir finali daha kayıpsız geçtik. İnşallah sezon sonuna kadar bu istikrarı sürdürürüz. Haftaya tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Spor
A Milli Takım'da Bulgaristan maçına saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Bulgaristan maçına saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan İrfan Can açıklaması
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan İrfan Can açıklaması
Mustafa Denizli TFF'ye sert çıktı: Bu işler çocuk oyuncağı değil
Mustafa Denizli TFF'ye sert çıktı: Bu işler çocuk oyuncağı değil