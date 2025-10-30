Viranşehir 5'te 5 yaptı: Hedef Elbistan

Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Viranşehir Kadın Voleybol Takımı ligde fırtına gibi eserken, 5 maçta 5 galibiyet aldı. Şimdi sıra Kahramanmaraş Elbistan'da.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımlarından Şanlıurfa'nın Viranşehir Kadın Voleybol, Gaziantep Merinos'u 3-0 yendi.

Ligde 5’te 5 yaparak namağlup unvanını sürdüren Viranşehir, gözünü pazar günü oynayacağı Kahramanmaraş Elbistan maçına çevirdi.

"TRİBÜN DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

Viranşehir Kadın Voleybol Takımı’nın antrenörü Berat Araz, oyuncularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kızlarım çok güzel mücadele etti, sahada yüreklerini koydular. Emeğimizin karşılığını aldık. Pazar günü kendi evimizde oynayacağımız maçta Viranşehir halkını tribünlere bekliyoruz. İnşallah bu sene hedefimize ulaşacağız.”

Filenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli olduFilenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli oldu

Viranşehir Kadın Voleybol Takımı Başkanı Halil Ekinci ise teknik ekibi ve oyuncuları kutladı.

Ekinci, şunları söyledi:

“Teknik ekibimizi ve kızlarımızı gönülden kutluyorum. Bu başarı, inancın ve emeğin eseridir. Haydi Viranşehir, bu pazar tribünleri dolduralım ve takımımıza destek olalım.”

