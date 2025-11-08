Victor Osimhen maç biter bitmez koşa koşa yanına gitti: Konuşulanları açıkladı

Yayınlanma:
Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen maç sonucu, Pasveer ile yaptığı konuşmayı anlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.

OSIMHEN’DEN HAT-TRICK

Hollanda’da da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 50, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

gmkhffg.jpg

“MAÇ BİTTİKTEN SONRA YANINA GİTTİM”

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, Pasveer’in çıkardığı şuta değindi. Pasveer ile konuşmasını anlatan Osimhen, "Dürüst olmak gerekirse o topun gol olduğunu düşünmüştüm. Pasveer'in refleksle o topu çıkarması gerçekten inanılmazdı. Maç bittikten sonra yanına gittim ve 'Bunun için sana büyük saygı duyuyorum, harika bir kalecisin' dedim" dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

“LEROY SANE’NİN SAYESİNDE OLDU”

İlk golü için de konuşan Victor Osimhen, "Rakip savunmacının önce önüne geçtim, sanki ileri kaçacakmışım gibi yaptım. Sonra da geri çekildim ve tam arkasına geçtim. Top gelmeden önce nerede olduğumu hiç anlayamadı. Ama gol tamamen Leroy Sane'nin sayesinde oldu" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

