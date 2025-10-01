Victor Osimhen maç biter bitmez konuştu: Taraftarları sevindiren açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk eden Galatasaray sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü atan Victor Osimhen, maç sonu konuştu.

Victor Osimhen’in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç."

“DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMI”

"Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık."