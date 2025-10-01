Victor Osimhen maç biter bitmez konuştu: Taraftarları sevindiren açıklama

Yayınlanma:
Liverpool karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Victor Osimhen, maç sonu açıklamasında övgü dolu sözler sarf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk eden Galatasaray sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü atan Victor Osimhen, maç sonu konuştu.

Victor Osimhen’in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç."

“DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMI”

"Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık."

Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldıGalatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı

“GALATASARAY’I VE TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM”

"Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum."

Victor Osimhen

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

