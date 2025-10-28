Victor Osimhen krizi sonrası affını istedi

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’a konuk olan Göztepe sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Göztepeli Junior Olaitan ile Galatasaraylı Victor Osimhen formalarını değiştirip beraber poz verdi.

İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken İzmirli taraftarlar Junior Olaitan’a tepki gösterdi.

Gelen tepkilere dayanamayan Junior Olaitan taraftarlardan özür diledi. Junior Olaitan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen ile Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum. Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim!"