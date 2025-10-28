Victor Osimhen krizi sonrası affını istedi

Victor Osimhen krizi sonrası affını istedi
Yayınlanma:
Göztepeli Junior Olaitan, Victor Osimhen ile fotoğraf çekilmesine gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’a konuk olan Göztepe sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

FORMALARI DEĞİŞTİRDİLER

Karşılaşmanın ardından Göztepeli Junior Olaitan ile Galatasaraylı Victor Osimhen formalarını değiştirip beraber poz verdi.

Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a güzel haberTrabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a güzel haber

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken İzmirli taraftarlar Junior Olaitan’a tepki gösterdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

AFFINI İSTEDİ

Gelen tepkilere dayanamayan Junior Olaitan taraftarlardan özür diledi. Junior Olaitan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen ile Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum. Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim!"

osimhen-olaitan-249468.webp

KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Galatasaray'a konuk olan Göztepe'de Bokele, 42. dakikada Victor Osimhen ile girdiği pozisyonun ardından kırmızı kart görmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tedesco'dan hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklama
Tedesco'dan hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklama
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Spor
Ahmet Çakar derbilere atanacak hakemleri açıkladı
Ahmet Çakar derbilere atanacak hakemleri açıkladı
TFF disiplin sevklerini açıkladı
TFF disiplin sevklerini açıkladı