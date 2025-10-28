Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a güzel haber

Yayınlanma:
Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi Lucas Torreira'dan müjdeli haber geldi.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılar hazırlıklarına devam ederken Lucas Torreira’dan sevindiren haber geldi.

2024/11/07/hbgs.jpg

İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Babasının yaşadığı kalp krizi nedeniyle Bodo/Glimt maçının ardından Uruguay’a giden Lucas Torreira’nın dönüş tarihi belli oldu. Oyuncunun gece 01.00 sularında İstanbul’da olacağı kaydedildi.

487461.jpg

İLK 11’DE OLMASI BEKLENİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisinde Lucas Torreira’ya ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

Sinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurduSinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu

İLK İKİ SIRA KARŞILAŞACAK

Geride kalan 10 haftada 28 puan toplayan Galatasaray, liderliğini koruyor. 23 puandaki Trabzonspor ise sarı-kırmızılıların hemen arkasında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

