Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a güzel haber
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.
Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılar hazırlıklarına devam ederken Lucas Torreira’dan sevindiren haber geldi.
İSTANBUL’A DÖNÜYOR
Babasının yaşadığı kalp krizi nedeniyle Bodo/Glimt maçının ardından Uruguay’a giden Lucas Torreira’nın dönüş tarihi belli oldu. Oyuncunun gece 01.00 sularında İstanbul’da olacağı kaydedildi.
İLK 11’DE OLMASI BEKLENİYOR
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisinde Lucas Torreira’ya ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.
İLK İKİ SIRA KARŞILAŞACAK
Geride kalan 10 haftada 28 puan toplayan Galatasaray, liderliğini koruyor. 23 puandaki Trabzonspor ise sarı-kırmızılıların hemen arkasında bulunuyor.