Sinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu

Yayınlanma:
Sinan Engin, Galatasaray - Trabzonspor derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor’u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

“GALATASARAY KAZANIR”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, maç sonucuna dair tahminde bulundu. Sinan Engin açıklamasında Galatasaray’ın derbiden galip ayrılacağını iddia etti.

SAKATLIKLAR VE CEZALILAR

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez cezası nedeniyle oynayamayacak. Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan’ın ise sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde ise Nwakaeme, Taha Emre İnce ve Okay Yokuşlu’nun sakatlığı bulunuyor.

Erman Toroğlu bahis oynayan hakemlere ne olacağını açıkladıErman Toroğlu bahis oynayan hakemlere ne olacağını açıkladı

ARADA 5 PUAN FARK VAR

Geride kalan 10 haftada 28 puan toplamayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 5 puan gerideki Trabzonspor ise 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

