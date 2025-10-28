Sinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor’u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

“GALATASARAY KAZANIR”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, maç sonucuna dair tahminde bulundu. Sinan Engin açıklamasında Galatasaray’ın derbiden galip ayrılacağını iddia etti.

SAKATLIKLAR VE CEZALILAR

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez cezası nedeniyle oynayamayacak. Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan’ın ise sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde ise Nwakaeme, Taha Emre İnce ve Okay Yokuşlu’nun sakatlığı bulunuyor.

ARADA 5 PUAN FARK VAR

Geride kalan 10 haftada 28 puan toplamayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 5 puan gerideki Trabzonspor ise 2. sırada yer alıyor.