Victor Osimhen: Fenerbahçe ağlamaya başlayacak
Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen maç sonu Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-1’lik üstünlükle ayrıldı.

GALATASARAY GERİDEN GELDİ

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu ile geldi.

BOKELE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın en tartışmalı pozisyonu ise 43. dakikada yaşandı. Victor Osimhen ile girdiği mücadele sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

“DİĞER RAKİBİMİZ SOSYAL MEDYADAN AĞLAMAYA BAŞLAYACAK”

Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Victor Osimhen, Fenerbahçe’ye de göndermede bulundu. Osimhen açıklamasında "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Net bir temas vardı. Diğer rakibimiz (Fenerbahçe) sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart” sözlerini sarf etti.

