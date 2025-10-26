Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Rams Park’taki mücadelede Galatasaray, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Göztepe, Efkan Bekiroğlu’nun golüyle öne geçti. Geriden gelmeyi başaran Ev sahibine galibiyeti getiren golleri ise 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı

BOKELE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Göztepe’de Bokele, 42. dakikada Victor Osimhen’e yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

“HAKEM KARARIYLA GALİP GELDİ”

Bokele’nin gördüğü kırmızı kart, Göztepe’nin tepkisini çekerken Erman Toroğlu’ndan da sürpriz bir çıkış geldi. Hakem Oğuzhan Çakır ve Galatasaray’a yüklenen Erman Toroğlu, “Galatasaray hakem kararıyla galip geldi. Yenecekken rahat rahat belki ben şimdi ‘11’e 11 çok farklı olurdu’ derim” sözlerini sarf etti.