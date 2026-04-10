Vedat Muriç Fenerbahçe'yi açıkladı

Fenerbahçe'nin sürekli gündeminde bulunan Vedat Muriç, çarpıcı bir itirafta bulundu. Kosovalı futbolcu transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriç, 2019'da Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 1 sezon forma giymişti. Muriç, 36 maçta 17 gol atmış, sezon sonunda da İtalya'nın Lazio takımına 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Lazio'da da 1 sezon kalan Muriç, İspanya'nın Mallorca takımına geçmişti.
Muriç, Türkiye'den ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe'nin gündemine sık sık geldi.
31 yaşındaki futbolcu bu sezonun devre arasında da yine sarı lacivertlilerin istediği oyuncu olmuştu.

SUSKUNLUĞUNU İLK KEZ BOZDU

Mallorca'da bu sezon 29 maçta 19 gol atan Vedat Muriç, Fenerbahçe ile ilgili suskunluğunu ilk kez bozdu ve transfer itirafında bulundu.
Kosovalı golcü, Fanatik'teki habere göre Fenerbahçe'nin kendisini istediğini doğruladı ve şunları söyledi:
"Ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimalim vardı ama kulübümden izin çıkmadı. Kulüp satmak isteseydi olurdu, olmadı."
Muriç'in yine transfer listesinde olduğu, sezonun bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin bir teklif daha yapacağı ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

