Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun son durumu belli oldu.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun durumuna dair açıklama yaptı.

GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun, Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

10-14 GÜN FORMA GİYEMEYECEK

Marco Asensio'nun 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol atarken 13 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İspanyol yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.