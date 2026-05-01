Skandal hareket sonrası yeniden aday olacağını açıkladı

Yayınlanma:
Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.
FIFA Kongresinde tarihe geçecek anlar yaşanmış ve FIFA Başkanı Infantino, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril el-Racub'un el sıkışmasını ısrarla isteyerek büyük bir skandala imza atmıştı! Flistinli başkan Infantino'nun hareketi sonrası "Acı çekiyoruz" diyerek kürsüyü terk etmişti.

FIFA zirvesinde skandal anlar! İsrail ısrarına Filistinli başkan “Acı çekiyoruz” diyerek kürsüyü terk ettiFIFA zirvesinde skandal anlar! İsrail ısrarına Filistinli başkan “Acı çekiyoruz” diyerek kürsüyü terk etti

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum." dedi.

FIFA başkanlık koltuğuna 2016'da oturan, 2019 ve 2023 yıllarında seçimlere tek aday olarak giren Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almış durumda. Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110'unu temsil ediyor.

2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takıma verilecek para ödülünü 2'şer milyon dolar daha artıran Infantino, üye federasyonlara 2,7 milyar dolar dağıtılacağı sözünü verdi.

FIFA başkanlığı seçimleri 18 Mart 2027'de, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Spor
Kenan Yıldız'dan Türkiye açıklaması: "Ülkem için" diyerek anlattı
Kenan Yıldız'dan Türkiye açıklaması: "Ülkem için" diyerek anlattı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak paylaştı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak paylaştı