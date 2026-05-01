Kenan Yıldız'dan Türkiye açıklaması: "Ülkem için" diyerek anlattı

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Dünya Kupası benim için inanılmaz ve heyecan verici bir şey olacak. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiştim ve her şeyin harika gitmesini umuyorum" dedi.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya'daki kariyeri ve milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, milli takımla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Kupası benim için inanılmaz ve heyecan verici bir şey olacak. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiştim ve her şeyin harika gitmesini umuyorum. Son Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans gösteren ve büyük potansiyele sahip bu takımın üzerinde eleme turlarını geçme konusunda büyük bir baskı vardı. Dünya Kupası'nda iyi iş çıkarabileceğime inanıyorum, umarım grup aşamasını geçebiliriz, sonrasını kim bilir.
Kafam rahat bir şekilde oynamak istiyorum ancak ülkemi temsil etmenin ve genç Türk futbolcular için bir idol olmanın sorumluluğunu hissettiğim de açık."

"EN GÜZEL NUMARA 10 NUMARA"

Kenan, Juventus'taki keriyeri için de şunları söyledi:
"Futbol oynadığınızda, sahadaki en güzel numaranın her zaman 10 numara olduğunu bilirsiniz. Juventus'ta bu numarayı bu kadar erken almak "Vay canına" dedirten bir şey. Mesajı aldığımda gerçekten çok mutlu oldum. Elbette 10 numara çok büyük bir sorumluluk ama şu ana kadar iyi idare ettiğimi düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
