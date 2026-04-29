Montella'dan Kenan Yıldız sözleri: Onun için iyi olacak

Yayınlanma:
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, milli takıma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

''OLAĞANÜSTÜ SEVİNDİĞİM ANLARDANDI''

Kosova karşısında alınan galibiyetin ardından Dünya Kupası bileti kazanmanın, kariyerinin en unutulmaz ve en büyük mutluluklarından biri olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam "Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek ve Milletler Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak da olağanüstü sevindiğim anlardandı. Bütün bir ulusu mutlu etmek, benim için en büyük ödül" dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI

Inter'de sakatlanan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Montella, "Umarım yakında düzenli olarak antrenman yapabilir. Hakan, yokluğu hissedilen, adeta sahada görünmez olan oyun kuruculardan biri. Takım arkadaşları zor anlarda ona topu atıyor. Gol atacağından emin olduğu için, herkes kendini güvende hissediyor" ifadelerini kullandı.

''KENAN ÇOK GELİŞTİ''

Montella, Kenan Yıldız ile ilgili "Kenan çok gelişti. Saha içinde asla ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz, daha da fazlasını yapabilir. Okuduğum kadarıyla Spalletti kalırsa, onun için iyi olacak. Luciano, oyuncu yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda iyidir" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
