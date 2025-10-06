VAR kayıtları açıklandı: Samsunspor'un golünün neden iptal edildiği ortaya çıktı

Süper Lig'de 8. haftanın sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ KAYITLARI AÇIKLANDI

TFF'den açıklanan kayıtlarda Kocaelispor - Eyüpspor, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalara yer verildi.

Kayıtlarda en çok dikkat çeken olay Samsunspor'un iptal edilen golü ve iptal edilen penaltısına dair konuşmalar oldu.

İPTAL EDİLEN GOL

İptal edilen golde 17 numaralı futbolcunun, Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin'in arkasından gelerek hareket etmesini engellediği belirlendi.

İPTAL EDİLEN PENALTI

İptal edilen penaltıda ise Skriniar'ın elinin doğal konumda olduğu ve elle oynamanın olmadığına karar verildi.