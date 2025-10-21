VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'ye neden penaltı verildiği belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 9. haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF’nin Youtube kanalından paylaşılan kayıtlarda Kayserispor – Samsunspor ve Fenerbahçe – Fatih Karagümrük maçlarına dair konuşmalara yer verildi.

Fenerbahçe Medicana finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA PENALTI VERİLMEDİ

Kayserispor – Samsunspor maçında konuk ekip lehine penaltı pozisyonu için VAR ekranının başına geçen Ümit Öztürk’ün penaltıyı neden vermediği belli oldu. Öztürk, Kayserisporlu futbolcunun eline çarpan topun kendi ayağından geldiği için penaltı vermediği gözüktü.

FENERBAHÇE'YE VERİLEN PENALTI

Fenerbahçe – Fatih Karagümrük maçında ise hakem Ali Şansalan, Nene’nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Balkovec’in kontrolsüz bir şekilde müdahale ettiğini söylediği gösterildi.