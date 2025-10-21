Fenerbahçe Medicana finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Stuttgart maçına az kala Fenerbahçe'ye müjde

FİNALDE KAZANAN ZİRAAT BANKKART OLDU

Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan mücadele Ziraat Bankkart setlerde 3-1’lik skorla galip gelmeyi başardı.

BEŞİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Ziraat Bankkart, toplamda 5. kez bu kupada şampiyon oldu.

Ziraat Bankası daha önce bu kupayı, 2010, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kazanmayı başarmıştı.

DETAYLAR

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Furkan Salduz

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe Medicana: Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)

Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)