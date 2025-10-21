Stuttgart maçına az kala Fenerbahçe'ye müjde

Stuttgart maçına az kala Fenerbahçe'ye müjde
Yayınlanma:
Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Jhon Duran maç kadrosuna alınacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. 23 Ekim Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.

JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek. Yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve D. Wollenberg Rasmussen üstlenecek.

KADROYA ALINACAK

Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürürken Jhon Duran’dan müjdeli haber geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jhon Duran, Stuttgart maçı kadrosuna alınacağı öğrenildi.

1757576211474-duran.jpg

6 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST

Sezon başında kiralık olarak katıldığı Fenerbahçe’de 6 maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

