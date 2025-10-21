Sadettin Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü: Ne istedikleri açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ziyarette bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşme sonrası Fenerbahçeli yöneticiler Ali Gürbüz ile Ertan Torunoğulları bir açıklama yaptı.

“ŞEFFAFLIK VE ADALET TALEP ETTİK”

Toplantıda konuşulanları anlatan Ali Gürbüz, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

“ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE HER ŞEYİ KONUŞTUK”

Şeffaflık vurgusu yapan Ertan Torunoğlulları ise "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip, kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin ve bizimle konuşun.' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇ OLACAK”

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Stuttgart maçına da değinen Ertan Torunoğulları, "Stuttgart çok formda bir takım. Almanya'nın en formda takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. İlk iki maçta sorun yaşadılar. Sonra galibiyetler aldılar. Bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çekişmeli bir maç olacak" sözlerini sarf etti.