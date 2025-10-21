Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Samsunspor'la oynadığı maçtan sonra İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

Cenk Tosun'un oyuna alınmayınca saha kenarında ısınırken giydiği yere fırlattığı, İrfan Can'ın da soyunma odasında Brown'la kavga ettiği belirtilmişti.

Kadro dışı kararlarından sonra iki futbolcu da suskun kalırken, başkan Sadettin Saran düzenlediği basın toplantısında "İki oyuncudan biriyle görüştüm. Diğeriyle görüşeceğim. Birtakım değişiklikler yaptık, bunu ceza olarak görmemek lazım, geçici bir süreç. Onlar için, Fenerbahçe için ne iyiyse onu yapacağız. Kadro dışı ile ilgili ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biraz şüphe ile yaklaştılar. Yavaş yavaş inanmaya başladılar. Aile içinde böyle şeyler olur. Fenerbahçe için iyi olacağından dolayı bu kararı aldık. Cezalandırma değil, sizi siz yapan başınıza gelen olaylarda nasıl davrandığınızdır. Bu arkadaşlar da gayet iyi duruyorlar. Ben de bir babayım. Bu arkadaşlarımın topluma rol model olma çabası var. Onlara her türlü desteği vereceğiz. Samsun maçında yaşanan, Samandıra'da yaşananları konuşmayacağız. Bunlar aile içinde yaşananlar" demişti.

TEDESCO'YA SORULACAK

Fenerbahçe'de yönetimin İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir karar aldığı belirtildi. Sabah'taki habere göre yönetim teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme yaparak, İrfan Can Kahveci'yi soracak.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi şoke etti

Tedesco'nun cevabına göre tecrübeli futbolcunun affı gündeme gelecek. Toplantıda Cenk Tosun'un da masaya geleceği belirtildi.