İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi şoke etti

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Ancak İrfan Can Kahveci gelişmeleri Fenerbahçe'yi şoke etti.

Fenerbahçe'de yönetim Samsunspor maçında yaşananlar nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı. Karara gerekçe olarak İrfan Can Kahveci'nin soyunma odasında takım arkadaşı Brown ile kavga etmesi, Cenk Tosun'un da oyuna alınmayınca üzerindeki yeleği yere fırlatması olarak gösterilmişti.

Ancak kadro dışı kararının ardından İrfan Can Kahveci'ye peş peşe taliplerin çıkması Fenerbahçe'yi şoke etti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılır bırakılmaz Beşiktaş'ın talip olduğu ileri sürülmüştü.

Siyah beyazlıların ocak ayındaki ara transfer döneminde futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

Ardından Trabzonspor Kulübü'nün de ara transferde İrfan Can'ı alabilmek için harekete geçtiği iddia edilmişti.

YENİ KULÜPLER EKLENDİ

Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklamasıSerdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması

İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu bildirildi.

Bu kulüplerin de Göztepe, Samsunspor ve Antalyaspor olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli takımda ilk 11'e giremeyen İrfan Can'a bu kadar talibin çıkmasının Fenerbahçe yönetimini şaşırttığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

