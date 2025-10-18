Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası iki oyuncunun ayrılığı gündeme gelmişti.

Beşiktaş'ın İrfan Can Kahveci için harekete geçtiği ve Rafa Silva'nın bu transferde takas olarak kullanılabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milliyet'e konuştu ve iddiaları esprili bir dille yalanladı.

Beşiktaş Gençlerbirliği: İşte ilk 11'ler! Sergen Yalçın kararını verdi

"Böyle bir şey kesinlikle yok" ifadelerini kullanan Adalı, "Rafa Silva bana göre Beşiktaş'a son yıllarda gelmiş en kaliteli futbolcudur. Herkes bana soruyor 'Niye Rafa Silva'nın yüzü asık, niye gülmüyor?' diye. Kendisine sordum, 'Takım kötü oynarken nasıl güleyim?' yanıtını verdi. Haksız da değil hani...'' dedi.

''RAFA SILVA'NIN ANCAK FORMASINI ALIRLAR''

Konuşmasını sürdüren Beşiktaş Başkanı, ''(İrfan Can Kahveci-Rafa Silva takası) Böyle bir şey kesinlikle yok, asılsız... Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Forması da bizim mağazalarda var, üstelik imzalı, isteyen alabilir." yorumunu yaptı.