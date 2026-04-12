Van'da kazanan Manisa FK
1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, deplasmanda Vanspor FK'yı 1-0 yenmeyi başardı.
Vanspor FK ve Manisa FK, 1. Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi.
Van Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Manisa FK kazandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Muhammed Kiprit attı.
Bu sonuçla Manisa FK, puanını 49 yaparak 10. sıraya yükseldi.
Vanspor FK ise 46 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.
VAN ATATÜRK STADI'NDA TEK GOL!
- Stat: Van Atatürk
- Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
- İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Dk. 76 Regis), Traore, Oğulcan Çağlayan, Hostikka, Emir Bars, Cedric
- Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 73 Ada İbik), Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Kubilay Sönmez (Dk. 61 Yunus Emre Dursun), Vargas, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 67 Muhammed Kiprit), Diony
- Gol: Dk. 70 Muhammet Kibrit (Manisa FK)
- Sarı kartlar: Dk. 38 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 9 Lindseth, Dk. 73 Ayberk Karapo (Manisa FK)