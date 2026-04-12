Van'da kazanan Manisa FK

Vanspor FK ve Manisa FK, 1. Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Manisa FK kazandı.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Muhammed Kiprit attı.

Bu sonuçla Manisa FK, puanını 49 yaparak 10. sıraya yükseldi.

Vanspor FK ise 46 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.

