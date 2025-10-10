Valilikten yazı geldi: Vanspor başkanı değişti

Van Spor'da flaş başkanlık değişimi! Erol Temel'in görevine son verilirken Gökhan Hanoğlu koltuğa oturdu.

Van Spor Futbol Kulübü’nde yönetim kademesinde önemli bir değişiklik yaşandı.

Van Haber Gazetesi'nde yer alana habere göre Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı) tarafından 02 Ekim 2025 tarihli resmi yazıyla kulüp başkanı Erol Temel’in görevine son verildiği açıklandı. Bu karar, kulüp yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

GÖREVİ SONA ERDİ

Resmi belgelerde, Erol Temel’e ait adli sicil ve arşiv kaydının yanı sıra, yönetim kurulu başkanlığının ilgili kanun maddesi uyarınca kendiliğinden sona erdiğini belirten 01 Ekim 2025 tarihli avukat görüşü yer aldı. Bu doğrultuda Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Temel’in görevden ayrıldığını kulübe aynı gün tebliğ etti.

resmi.webp

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Van Spor yönetimi, hızlı bir şekilde harekete geçerek 03 Ekim 2025 tarihinde yeni başkan olarak Gökhan Hanoğlu’nu belirledi. İl Müdürlüğü tarafından 06 Ekim’de onaylanan karar sonrası Hanoğlu, kulübün resmen yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

gokhan-hanoglu.webp
Gökhan Hanoğlu yeni başkan oldu

GÖZLER 20 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Başkanlık değişiminin ardından kulüp camiası şimdi 20 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurula odaklanmış durumda.

vanspor-baskani-erol-temelden-mali-durum-aciklamasi-1.webp
Erol Temel'in başkanlığı düştü

Bu kritik toplantıda kulübün geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor. Gökhan Hanoğlu’nun başkanlık koltuğundaki konumu da bu genel kurulda netleşecek.

Kaynak:Van Haber Gazetesi

