TFF'den anlamlı proje: Milli futbolcular tek tek destek oldu

Yayınlanma:
TFF ile ODEDDER önemli bir işbirliğine imza attı. Otizmli çocukların fotoğraf kareleriyle milli futbolcuları buluşturan proje, 24 Ekim’de düzenlenecek sergi ile kamuoyuna tanıtılacak.

Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza atıldı.

merih-demiral.jpg

SERGİ 24 EKİM'DE

“Futbol’da Fark Yok, Sevgi Var” temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti. Bu özel kareler, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00’te TFF ev sahipliğinde sergilenecek.

A Milli takım kritik maçta: Rakip BulgaristanA Milli takım kritik maçta: Rakip Bulgaristan

kenan-yildiz.jpg

Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen çekimlerde, Millî futbolcular ile otizmli bireyler bir araya gelerek hem güçlü bir bağ kurdu, hem de sanat aracılığıyla unutulmaz anlar yaşadı.

MİLLİ FUTBOLCULAR DA DESTEK VERDİ

Fotoğraf çekimine A Milli futbolculardan Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır katıldı.

irfan-can-kahveci.jpg


Bu özel proje, futbolun birleştirici gücünü sanata dönüştürürken, topluma önemli bir mesaj da veriyor: “Otizm bir engel değil, farklı bir bakış açısıdır.”

baris-alper-yilmaz.jpg

SERGİ VE OTİZME DESTEK

24 Ekim Cuma günü saat 14.00’te gerçekleşecek lansmanda sergilenecek fotoğraflar, yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayacak; aynı zamanda satışa sunularak elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

