Vakıfbank durdurulamıyor

Vakıfbank durdurulamıyor
Yayınlanma:
VakıfBank seriyi sürdürdü: Kuzeyboru’yu 3-0’la geçti. Seri 6 maça çıktı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında VakıfBank, sahasında ağırladığı Kuzeyboru’yu set vermeden mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında VakıfBank, kendi evinde Kuzeyboru’yu konuk etti. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadelede sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki 6. maçını da kazanmayı başardı.

49 SAYI VERDİ

Setlerde üstünlüğünü baştan sona koruyan VakıfBank, rakibini sırasıyla 25-19, 25-16 ve 25-14’lük skorlarla geçti. Bu sonuçla Kuzeyboru ligdeki 4. yenilgisini aldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VakıfBank Kadrosu: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)

Kuzeyboru Kadrosu: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)

Maç süresi: 71 dakika (26, 22, 23)

VakıfBank, bu galibiyetle ligde namağlup unvanını korurken zirve yarışındaki iddiasını da güçlendirdi. Kuzeyboru ise üst sıralara tırmanma fırsatını kaçırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler