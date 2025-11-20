Vakıfbank durdurulamıyor

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında VakıfBank, sahasında ağırladığı Kuzeyboru’yu set vermeden mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında VakıfBank, kendi evinde Kuzeyboru’yu konuk etti. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadelede sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki 6. maçını da kazanmayı başardı.

49 SAYI VERDİ

Setlerde üstünlüğünü baştan sona koruyan VakıfBank, rakibini sırasıyla 25-19, 25-16 ve 25-14’lük skorlarla geçti. Bu sonuçla Kuzeyboru ligdeki 4. yenilgisini aldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VakıfBank Kadrosu: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)

Kuzeyboru Kadrosu: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)

Maç süresi: 71 dakika (26, 22, 23)

VakıfBank, bu galibiyetle ligde namağlup unvanını korurken zirve yarışındaki iddiasını da güçlendirdi. Kuzeyboru ise üst sıralara tırmanma fırsatını kaçırdı.