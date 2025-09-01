Vaclav Cerny Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli oldu

Beşiktaş, uzun zamandır ilgilendiği Vaclav Cerny transferinde sona yaklaştı.

Siyah beyazlılar Çek futbolcu ile söz kestikten sonra kulübü Wolfsburg ile de anlaşma sağladı.

28 yaşındaki kanat oyuncusunu sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet eden siyah beyazlılar, bu transferi bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştirecek.

23.30'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Vaclav Cerny'nin bugün saat 23.00'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Öte yandan kadroda düşünmediği oyuncuları birer birer gönderen Beşiktaş'ta son olarak Amir Hadziahmetoviç ve Arroyo da takımdan ayrılıyor. Amir'in kiralık olarak Hull City takımına transfer olduğu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve resmi açıklama da yapılacak.

Siyah-beyazlılar geçen sezonun devre arasında transfer ettiği Keny Arroyo için de Brezilya ekibi Cruzeiro ile görüşmelerini sürdürüyor ve bu transferin de gerçekleşmesi an meselesi.