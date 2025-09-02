Ümit Özat: Sezonu tamamlayamaz

Ümit Özat: Sezonu tamamlayamaz
Yayınlanma:
Eski futbolcu Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a sert eleştiriler geldi.

Fenerbahçe’nin eski kaptanı ve futbol yorumcusu Ümit Özat, Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
SkySpor’a konuşan Özat, Yalçın’ın görev süresinin uzun sürmeyeceğini iddia ederek, “Sezonu tamamlayamaz” ifadelerini kullandı.

"YORUMCULUĞA BENZEMEZ"

Özat, Yalçın’ın geçmişteki başarılarının pandemi dönemine denk geldiğini vurgulayarak, mevcut kadro yapısının o dönemle kıyaslanamayacağını belirtti. “Bir şampiyonluk yaşadı, Allah yüzüne baktı. O zamanki kadrolar şimdi yok. Şu anki Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yetişmesi çok zor” diyen Özat, teknik direktörlük görevini televizyonda yorum yapmaya benzetmenin yanlış olduğunu söyledi ve şunları ekledi: Kolay değil, televizyonda konuşmaya benzemez bu işler.

sergen.jpg

Ayrıca, Yalçın’ın daha önce eleştirdiği bazı oyuncularla şimdi aynı takımda çalışacak olmasının zorluk yaratacağını savunan Özat, “Oyuncu grubunda eleştirdiği isimler vardı. Onlarla yüz yüze gelecek. İşi çok zor” diyerek sözlerini tamamladı.

HEYECAN YARATTI

Beşiktaş, sezon başında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirerek taraftar nezdinde nostaljik bir heyecan yaratmıştı. Ancak takımın performansı ve kadro derinliği, kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ümit Özat’ın bu çıkışı, camiada farklı görüşlerin yeniden alevlenmesine neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

