Ümit Özat Okan Buruk'u bakın nasıl savundu: Bu da oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa Ligi takımı Monaco'ya 1-0 yenildi.

Sarı kırmızılı takımın kalecisi Uğurcan Çakır, 1 de penaltı kurtardığı maçta yıldızlaştı. Ancak sakatlanarak çıkınca yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Günay da 68. dakikada oyuna girer girmez gol yedi.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirilen isimler arasında yer aldı. Daha önce Buruk'u eleştiren yorumculardan Ümit Özat ise bu kez tam tersini yaparak "Bu da oldu" dedirtti ve Okan Buruk'u savundu.

Ümit Özat, Sky Spor'da katıldığı programda "Şu maç için Okan Burukluk hiç bir şey yok. Sahanın içinde olsun oyuncu değişikliğinde kazanmak için her türlü hamleyi yaptı diyebiliriz. Herhalde Okan Buruk'u benim kadar eleştiren yoktur. Ama bu kez farklı" ifadelerini kullandı.

"GÜNAY UĞURCAN'I İÇİNE SİNDİREMİYOR!"

Ümit Özat, oyuna girerken Monaco hocasıyla tartışan Günay Güvenç'i de eleştirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Günay Monaco'nun hocasıyla ne işin var? Senin mevkidaşın değil bir şey değil. Okan hoca rakip takımın hocasıyla kavga eder bunu anlarım. Senin ne işin var abi orada burun buruna geliyorsun! Bir kere Günay hiçbir zaman Uğurcan'ı içine sindiremiyor. Görünüş bu."

Ümit Özat, Galatasaray'ın ilk yarıda iyi oynadığını belirtirken, "Hem mücadele hem oyun vardı. İlk yarı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadığı en iyi oyundu. Hem mücadele vardı, hem oyun vardı. Liverpool maçında sadece mücadele vardı. İkinci yarıda ise en kötü oyun vardı. Nasıl olur da bir takım siyahla beyaz gibi bu kadar fark eder" yorumunu yaptı.