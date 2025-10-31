Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi Trabzonspor açıklaması

Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi Trabzonspor açıklaması
Yayınlanma:
Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da Uğurcan Çakır, eski takımı için konuştu.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi müsabakası saat 20.00’de başlayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını ise Deniz Caner Öz aral ve Mustafa Savranlar yapacak.

Dursun Özbek Osimhen anlaşmasını açıkladı: Gelecek para belli olduDursun Özbek Osimhen anlaşmasını açıkladı: Gelecek para belli oldu

UĞURCAN ÇAKIR’DAN TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Uğurcan Çakır’dan eski takımı Trabzonspor için sürpriz bir açıklama geldi.

68e93101e75705e64861d94d.webp

“İNŞALLAH KAZANACAĞIZ”

Ekol TV’ye konuşan Uğurcan Çakır, “Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için” sorusuna cevap verdi. Çakır cevabında “İnşallah kazanacağız” dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

PERFORMANSI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’ın yolunu tutan Uğurcan Çakır, 9 maçta görev aldı. 3 maçta kalesini gole kapatan Çakır, 10 gole ise engel olamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Spor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Rakamlar ortaya çıktı
Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Rakamlar ortaya çıktı
Galatasaray'da Trabzonspor maçında önemli eksiklikler
Galatasaray'da Trabzonspor maçında önemli eksiklikler
TFF ceza yağdırdı: Beklenen açıklama geldi
TFF ceza yağdırdı: Beklenen açıklama geldi