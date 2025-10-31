Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi Trabzonspor açıklaması

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi müsabakası saat 20.00’de başlayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını ise Deniz Caner Öz aral ve Mustafa Savranlar yapacak.

UĞURCAN ÇAKIR’DAN TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Uğurcan Çakır’dan eski takımı Trabzonspor için sürpriz bir açıklama geldi.

“İNŞALLAH KAZANACAĞIZ”

Ekol TV’ye konuşan Uğurcan Çakır, “Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için” sorusuna cevap verdi. Çakır cevabında “İnşallah kazanacağız” dedi.

PERFORMANSI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’ın yolunu tutan Uğurcan Çakır, 9 maçta görev aldı. 3 maçta kalesini gole kapatan Çakır, 10 gole ise engel olamadı.