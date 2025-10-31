Dursun Özbek Osimhen anlaşmasını açıkladı: Gelecek para belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transferi için sponsordan gelecek parayı açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular, takımın göğüs sponsoru olan Pasifik Holding’in Next Level Kemer projesi için düzenlenen lansmana katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, Victor Osimhen’in projenin reklam filmlerinde oynanması için anlaşma yapıldığını dile getirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor derbisinin kaç kaç biteceğini açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Trabzonspor derbisinin kaç kaç biteceğini açıkladı

2 MİLYON EURO

Anlaşmanın 2 milyon euro olduğunu belirten Dursun Özbek, "Victor Osimhen, Next Level için reklam filmi çekecek. Firma da onun transferi için 2 milyon euro civarında bir katkı yapacak” ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-a088df07eb8cb8b4c5bfb9e859cb5092.jpg

“5 YILDIZLI TAKIMA 5 YILDIZ PROJE”

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ise, “Burada 5 yıldızlı takıma 5 yıldız proje tanıtıyoruz” sözlerini sarf etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

9 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Victor Osimhen, 6 gol kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

