Uğurcan Çakır açıklaması: Tarihi satış

Uğurcan Çakır açıklaması: Tarihi satış
Yayınlanma:
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den Uğurcan açıklaması geldi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.

Ören, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Uğurcan Çakır'ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır." ifadesini kullanan Ören, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor'umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır'a camiamız adına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır'ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz."

Ören, açıklamasında bordo-mavili taraftarlara yönelik olarak da "Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor'umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bundan sonraki süreçte takımımıza katkı sağlayacak transferlerin yanı sıra altyapımızdan yeni yıldızlar yetiştirmek ve Trabzonspor'umuzu hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm taraftarlarımızı kulübümüzün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Spor
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
Fenerbahçe'de acil toplantı
Fenerbahçe'de acil toplantı
İlkay Gündoğan transferinde ilginç detay: İlk kez ortaya çıktı
İlkay Gündoğan transferinde ilginç detay: İlk kez ortaya çıktı