Uğur Uçar: Yeni bir hikaye başlıyor

1. Lig'i 71 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off turunda yükselen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "bu süreçte oyunun her anını doğru oynamak zorunda olduklarını" ifade etti.

Recep Uçar, yazılı açıklamasında, Trendyol 1. Lig'in 38'inci ve son haftasında, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK ile evinde 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

''OYUNU KOPARMA FIRSATINI KAÇIRDIK''

Maça planladıkları şekilde başladıklarını ve golü erken bularak skor üstünlüğünü sağladıklarını aktaran Uçar, "Sezonda zaman zaman yaşadığımız gibi, ürettiğimiz net pozisyonları daha yüksek yüzdeyle değerlendiremeyince oyunu koparma fırsatını kaçırdık. Kontrol bizdeyken gelen şanssız bir penaltı golüyle skor dengelendi." ifadelerini kullandı.

''HER ANINI DOĞRU OYNAMAK ZORUNDAYIZ''

Takımın başında çıktığı 13 karşılaşmadan 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 2,3 puan ortalaması yakaladıklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:
"Play-off gibi detayların belirleyici olduğu yeni bir hikaye başlıyor. Play-off süreci taktik disiplinin, konsantrasyonun ve mental dayanıklılığın en üst seviyede olması gereken bir dönem. Her maçın final niteliği taşıdığı bu süreçte oyunun her anını doğru oynamak zorundayız. Küçük detayların büyük sonuçlar doğuracağı bir evreye giriyoruz. Arca Çorum FK, sahip olduğu karakter, birliktelik ve oyun disipliniyle bu süreci en iyi şekilde yönetebilecek güce sahiptir. Zor anları birlikte aşmayı bilen bu takım, hedefe odaklandığında ne kadar tehlikeli olabileceğini defalarca göstermiştir."
Uçar, ayrıca taraftarları play-off 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiöğrengücü ile 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için stadyuma davet etti. (AA)

