UEFA'ya tazminat hamlesi

Yayınlanma:
Avrupa futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol devi Real Madrid UEFA'ya karşı harekete geçti.

İspanyol devi Real Madrid, Avrupa futbolunun en tartışmalı projelerinden biri olan Avrupa Süper Ligi girişimi nedeniyle UEFA’ya karşı tazminat talebinde bulunacağını açıkladı. Kulüp, bu kararını Madrid İl Mahkemesi’nin UEFA ve LaLiga’nın itirazlarını reddetmesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) verdiği karara dayandırdı.

UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandıkUEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık

Real Madrid’in açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

Madrid İl Mahkemesi’nin UEFA ve LaLiga’nın itirazlarını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, UEFA’nın Avrupa Süper Ligi konusunda hâkim durumunu kötüye kullandığını ve Avrupa Birliği’nin serbest rekabet kurallarını ihlal ettiğini doğrulamaktadır.

Kulüp ayrıca, bu kararın “uğradıkları maddi kayıpların tazmini için hukuki zemin oluşturduğunu” belirtti ve UEFA’dan “büyük zararın karşılanmasını” talep ettiğini duyurdu.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NE NE OLDU?

19 Nisan 2021: Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıkladı.

Format: 20 takımlı lig; 15 kurucu kulüp kalıcı, 5 kulüp performansa göre davetli olacaktı.

Tepkiler: UEFA, FIFA ve taraftar gruplarından gelen yoğun baskı sonucu 9 kulüp projeden çekildi.

Direnenler: Real Madrid, Barcelona ve Juventus projeye bağlı kaldı.

Yasal süreç: Konu Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşındı. ABAD, UEFA ve FIFA’nın rekabeti engellediğine hükmetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

