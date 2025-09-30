UEFA'nın İsrail kararı belli oldu

UEFA, söylentilere son noktayı koyarak İsrail’in üyeliğiyle ilgili herhangi bir acil toplantı ya da oylamanın gündemlerinde olmadığını net bir dille açıkladı.

The Jerusalem Post’un haberine göre, UEFA bu tartışmaların ardından İsrail Futbol Federasyonu’na resmi bir mesaj iletti.

Mesajda, İsrail’in UEFA üyeliğiyle ilgili herhangi bir değişiklik planlanmadığı ve bu konuda bir toplantı yapılmayacağı açıkça belirtildi. Bu açıklama, UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Maccabi Tel Aviv öncesinde İsrail futbol camiasında oluşan belirsizliği ortadan kaldırdı.

EuroLeague'den İsrail'e yeşil ışık

TÜRKİYE DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Türkiye, İrlanda, Slovenya ve bazı İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in UEFA ve FIFA organizasyonlarından çıkarılması yönünde siyasi baskı uyguluyordu. Ancak UEFA’nın son açıklamaları, bu taleplerin en azından şu an için karşılık bulmadığını gösterdi. Kurum, İsrail’in mevcut statüsünde bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.

Hacıosmanoğlu İsrail için mektup yazdı

ÇAĞRILAR KARŞILIK BULMADI

Konu yalnızca spor dünyasıyla sınırlı kalmadı. Birleşmiş Milletler raportörleri de devreye girerek hem UEFA’ya hem de FIFA’ya çağrıda bulundu. BM adına konuşan bir yetkili, Sky News’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Spor normalmiş gibi devam edemez.

İsrail’in hariç tutulması bir kırmızı çizgidir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

UEFA’nın mevcut tutumu, İsrail kulüplerinin ve milli takımının Avrupa sahnesindeki varlığını sürdüreceği anlamına geliyor. Artan uluslararası baskılara rağmen, İsrail futbolu turnuvalara katılımını sürdürecek.