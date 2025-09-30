EuroLeague'den İsrail'e yeşil ışık

Yayınlanma:
Basketbol camiasının İsrail takımlarıyla ilgili merakla beklediği haber Euroleague'den geldi: Siyaset spora karışmamalı.

2025 - 26 EuroLeague sezonu başlarken, Dubai'de düzenlenen basın toplantısında Euroleague Basketball CEO'su Paulius Motiejunas, İsrail kulüplerinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "soykırım" olarak tanımlamasının ardından spor dünyasında da yankı bulan tartışmalara EuroLeague cephesinden temkinli bir yaklaşım geldi.

paulius-motiejunas.jpg
Paulius Motiejunas'ın açıklaması dikkat çekti

Motiejunas, gazetecilerin sorularını yanıtlarken sporun siyasi gelişmelerden etkilenmemesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

Politikanın spora, özellikle de basketbola karışmaması gerekir.
Ancak durumu yakından takip ediyoruz."

Hidayet Türkoğlu'ndan ilginç itirafHidayet Türkoğlu'ndan ilginç itiraf

UEFA'nın olası yaptırımlarıyla ilgili soruya ise Motiejunas daha net bir çerçeve çizdi:

Büyük spor organizasyonlarının aldığı kararlar bizi de ilgilendiriyor.
Tabii ki UEFA'nın kararını hemen takip etmeyeceğiz ama diğer organizasyonlar tepki vermeye başladığında, hatta UEFA karar alırsa biz de kulüplerle konuşacağız.
Buradaki en önemli şey takımların, oyuncuların ve taraftarların güvenliği.

valerio-antonini.jpg
Trapani Shark Başkanı Valerio Antonini, İsrail kulüplerine karşı oynamak istemediklerini belirterek FIBA’ya resmi başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı

TANSİYON YÜKSELİYOR

Yeni sezonda EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv mücadele edecek. BKT EuroCup'ta ise Hapoel Jerusalem yer alıyor. Ancak Basketbol Şampiyonlar Ligi cephesinde tansiyon yükseliyor!
Trapani Shark yönetimi, İsrail kulüplerinin turnuvadan çıkarılması için resmi başvuru yapacağını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

