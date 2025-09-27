Türkoğlu’nun, Türk basketbol tarihinde maçın son dakikalarını en iyi oynayan 5 milli oyuncuyu sıralarken İbrahim Kutluay’ı da listeye dahil etmesi, yıllardır süren ikili arasındaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı.

Programda Harun Erdenay, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve kendisini de listeye ekleyen Türkoğlu, İbrahim Kutluay hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:

Maç bitirme anlamında gelmiş geçmiş en iyi 5'ine Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve kendisini sevmesem de İbrahim Kutluay'ı koyuyorum.

Kutluay'ın bir sporculuk kariyeri var.

Ona saygı duymamız gerek.

Hücumsal anlamda son periyotları bu 5 ile oynardım.

Bu sözler, ikili arasındaki geçmişe dayalı gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

NE OLMUŞTU?

Türkoğlu ve Kutluay, uzun yıllar milli takımda birlikte forma giymiş iki önemli figür. Ancak aralarındaki soğukluk, spor camiasında sıkça konuşulan bir konu. Gerilimin kökeni tam olarak bilinmese de, 2002 yılında Indianapolis’te düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası dönemine kadar uzandığı iddia ediliyor. O tarihten bu yana zaman zaman karşılıklı göndermelerle tansiyonun yükseldiği ifade ediliyor.

Hidayet ile Kutluay arasında soğuk rüzgarlar esiyor

GERİLİM SÜRÜYOR

Türk basketbolunun en parlak dönemlerinde birlikte sahada olan Türkoğlu ve Kutluay, bireysel başarılarıyla hafızalara kazınmıştı. Ancak Türkoğlu'nun son açıklamasıyla ikilinin arasında hala gerginliğin devam ettiği ortaya çıktı.