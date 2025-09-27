Hidayet Türkoğlu'ndan ilginç itiraf

Hidayet Türkoğlu'ndan ilginç itiraf
Yayınlanma:
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun, Anadolu Ajansı’nın “Spor Masası” programında yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Türkoğlu’nun, Türk basketbol tarihinde maçın son dakikalarını en iyi oynayan 5 milli oyuncuyu sıralarken İbrahim Kutluay’ı da listeye dahil etmesi, yıllardır süren ikili arasındaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı.

Programda Harun Erdenay, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve kendisini de listeye ekleyen Türkoğlu, İbrahim Kutluay hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:

Maç bitirme anlamında gelmiş geçmiş en iyi 5'ine Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve kendisini sevmesem de İbrahim Kutluay'ı koyuyorum.
Kutluay'ın bir sporculuk kariyeri var.
Ona saygı duymamız gerek.
Hücumsal anlamda son periyotları bu 5 ile oynardım.

Bu sözler, ikili arasındaki geçmişe dayalı gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

NE OLMUŞTU?

Türkoğlu ve Kutluay, uzun yıllar milli takımda birlikte forma giymiş iki önemli figür. Ancak aralarındaki soğukluk, spor camiasında sıkça konuşulan bir konu. Gerilimin kökeni tam olarak bilinmese de, 2002 yılında Indianapolis’te düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası dönemine kadar uzandığı iddia ediliyor. O tarihten bu yana zaman zaman karşılıklı göndermelerle tansiyonun yükseldiği ifade ediliyor.

hido.jpg
Hidayet ile Kutluay arasında soğuk rüzgarlar esiyor

GERİLİM SÜRÜYOR

Türk basketbolunun en parlak dönemlerinde birlikte sahada olan Türkoğlu ve Kutluay, bireysel başarılarıyla hafızalara kazınmıştı. Ancak Türkoğlu'nun son açıklamasıyla ikilinin arasında hala gerginliğin devam ettiği ortaya çıktı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Spor
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç
Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı
Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı