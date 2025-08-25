UEFA'dan Fenerbahçe maçı için sürpriz karar
Benfica - Fenerbahçe maçına Slavko Vincic atandı. Slovak hakem daha önce Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio De Luz'da oynanacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ SLAVKO VINCIC OLDU
Artık az bir zaman kalırken UEFA, kritik mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı. UEFA'nın açıklamasına göre Benfica - Fenerbahçe müsabakasını Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.
İLK MAÇ GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ
Taraflar arasında İstanbul'da oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti. Benfica'da Florentino Luis kırmızı kart görmüştü.
DERBİYİ YÖNETMİŞTİ
Slovak hakem geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmişti. Vincic'in performansı özellikle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini toplamıştı.