UEFA'dan Beşiktaş ile kritik toplantı

UEFA'dan Beşiktaş ile kritik toplantı
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi Finali öncesi İstanbul'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya UEFA, Beşiktaş ve TFF yetkililerinin yanı sıra pek çok da bürokrat katıldı.

20 Mayıs 2026'da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali kapsamında güvenlik toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Maçla ilgili hazırlıklar hakkında bilgiler paylaşıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUŞULDU

Takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik uygulamalar, UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri arasında görüşüldü.

Toplantıya UEFA 2026 Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyet Birimi Sorumlusu Stephen Funham, UEFA Operasyon Sorumlusu Drew Innes, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Ünlü, Spordan Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Koordinasyondan Sorumlu Emniyet Müdürü İbrahim Duran, TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Dr. Cem G. Yücel, TFF Uluslararası Etkinlikler Müdürü Can Emre Tuğal, TFF Stadyum Güvenlik ve Taraftar Sorumlusu Bülent Perut, TFF Akreditasyon Müdürü Yahya Bolun, TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan, Beşiktaş Kulübü Stadyum Direktörü Ahmet Ateş, Beşiktaş Kulübü Stadyum Güvenlik Müdürü Levent Kara ile İl Sağlık ve İl İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Spor
Abdülkerim Durmaz Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti
Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti