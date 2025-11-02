UEFA heyeti İstanbul'da: Derbide ilginç detay

UEFA heyeti, 20 Mayıs 2026’da Beşiktaş Park’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali öncesinde kritik bir organizasyon ve güvenlik provasını Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirdi.

İstanbul’da yapılan toplantılar ve saha gözlemleriyle birlikte, final öncesi tüm hazırlıklar detaylı şekilde ele alındı.

İLGİNÇ DETAY

Buluşmada ilginç bir detay dikkat çekti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu buluşmada yer almadı. Toplantıya UEFA’nın üst düzey isimleri katılırken TFF'den Buğram İmamoğulları hazır bulundu.

Yoann Gallet – UEFA 2026 Avrupa Ligi Finali Proje Lideri.

Stephen Funham – UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyet Birimi Sorumlusu.

Drew Innes – UEFA Operasyon Sorumlusu.

Buğra İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü.

Emniyet yetkilileri ve Beşiktaş Kulübü stadyum sorumluları.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Toplantıda ve saha ziyaretlerinde şu başlıklar ele alındı:

Takımların konaklama ve ulaşım planları.

Taraftarların toplanma ve yönlendirme alanları.

Stadyum çevresindeki güvenlik önlemleri.

Tribün giriş-çıkış akışı ve acil durum senaryoları.

DERBİYİ YERİNDE İNCELEDİLER

UEFA heyeti, saat 17.00 civarında deplasman tribün girişinde güvenlik ve taraftar akışını gözlemledi. Ardından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribünden takip ederek, final organizasyonu için kritik notlar aldı. Bu gözlem, Avrupa Ligi Finali için yapılacak uygulamaların sahada nasıl işleyeceğini test etmek adına önemli bir adım oldu.