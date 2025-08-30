Türkiye'ye İspanya maçı öncesi müjde

Türkiye'ye İspanya maçı öncesi müjde
Yayınlanma:
Türkiye ve Bulgaristan ile karşılaşacak olan İspanya'da Gavi kadrodan çıkarıldı.

İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Gavi, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

Barcelona Kulübü de Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında forma giymeyeceğini duyurdu.

11 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Yıldız oyuncu, 2023 yılının kasım ayında da sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanmış ve 11 ay sahalardan uzak kalmıştı.

SONRADAN OYUNA GİRMİŞTİ

Gavi, bu sezon takımının ligde oynadığı Mallorca ve Levante maçlarında sonradan oyuna girmişti.

TÜRKİYE MAÇINDA YOK

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Bulgaristan ve 7 Eylül'de Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'a gelir gelmez kötü haber: Maça çıkamayacak
Sergen Yalçın'a gelir gelmez kötü haber: Maça çıkamayacak
Filenin Sultanları söz verdi
Filenin Sultanları söz verdi