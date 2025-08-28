Türkiye'nin kritik maçının saati açıklandı: TRT müjdeyi verdi

Türkiye'nin kritik maçının saati açıklandı: TRT müjdeyi verdi
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Slovenya ile oynayacağı maçın saati belli oldu. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları'nın kritik maçının saati belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.

SET VERMEDEN GEÇTİ

filenin-sultanlari-1.jpeg

Milliler, E Grubu'nda sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı 3-0'lık skorlarla set vermeden geçerek birinci oldu ve son 16 turuna kaldı.

Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya. Slovenya, D Grubu'nu ikinci sıraca tamamlayarak son 16'ya çıkmıştı.

PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.30'DA

filenin-sultanlari-2.jpg

Karşılaşmanın saati de açıklandı.

Pazartesi günü Bangkok'ta yapılacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

Maç TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

ÇEYREK FİNALDE ABD-KANADA GALİBİ

Filenin Sultanları, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak ve ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

