Türkiye'nin kritik maçının saati açıklandı: TRT müjdeyi verdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Slovenya ile oynayacağı maçın saati belli oldu. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

