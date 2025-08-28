Türkiye'nin kritik maçının saati açıklandı: TRT müjdeyi verdi
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Slovenya ile oynayacağı maçın saati belli oldu. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.Sitemizi Haberler'de takip edin
Filenin Sultanları'nın kritik maçının saati belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.
SET VERMEDEN GEÇTİ
Milliler, E Grubu'nda sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı 3-0'lık skorlarla set vermeden geçerek birinci oldu ve son 16 turuna kaldı.
Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya. Slovenya, D Grubu'nu ikinci sıraca tamamlayarak son 16'ya çıkmıştı.
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.30'DA
Karşılaşmanın saati de açıklandı.
Pazartesi günü Bangkok'ta yapılacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.
Maç TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.
ÇEYREK FİNALDE ABD-KANADA GALİBİ
Filenin Sultanları, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak ve ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.