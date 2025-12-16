Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor Alanyaspor maçına sürpriz atama...
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
MHK'nin Trabzonspor - Alanyaspor maçına Mehmet Türkmen ataması dikkat çekti.
Galatasaray-RAMS Başakşehir mücadelesini ise Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
ÇARŞAMBA:
13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
PERŞEMBE:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
