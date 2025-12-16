Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor Alanyaspor maçına sürpriz atama...

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

MHK'nin Trabzonspor - Alanyaspor maçına Mehmet Türkmen ataması dikkat çekti.

Galatasaray-RAMS Başakşehir mücadelesini ise Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

ÇARŞAMBA:

13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

PERŞEMBE:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Spor
Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildi
Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildi
Van'ın altın kızları 46 madalya kazandı
Van'ın altın kızları 46 madalya kazandı
3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi
3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi