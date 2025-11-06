Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kura çekimine 3. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra Süper Lig'den 6 ve TFF 1. Lig'den 4 ekip daha katıldı.

Eşleşmeler şöyle oluştu:

TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

Yalova FK - Gaziantep FK

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa Futbol

Muğlaspor - Bodrum FK

Çaykur Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

Çorum FK - Alanyaspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraş - Erzurumspor

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor 1967

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Trabzonspor - Vanspor FK

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

