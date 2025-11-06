Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Kura çekimine 3. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra Süper Lig'den 6 ve TFF 1. Lig'den 4 ekip daha katıldı.
Eşleşmeler şöyle oluştu:
TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
Yalova FK - Gaziantep FK
Boluspor - Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Sivasspor - Aliağa Futbol
Muğlaspor - Bodrum FK
Çaykur Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
Çorum FK - Alanyaspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Fethiyespor - Bandırmaspor
Kahramanmaraş - Erzurumspor
Silifke Belediyespor - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Iğdır FK - Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
Trabzonspor - Vanspor FK
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor