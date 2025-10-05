Türkiye İsrail'i parçaladı: Neye uğradığını şaşırdı

Yayınlanma:
2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i 10-3 yenen Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazandı.

Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

19 maçlık seri 90+3'te bitti19 maçlık seri 90+3'te bitti

Kadın Golbol Milli Takımı üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada 52 gol atan milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, "gol kraliçesi" oldu.

Kadın milliler, Paris 2024'te finalde yine İsrail'i yenerek paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmıştı.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK YAŞADIK

Finlandiya'daki organizasyonda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmuştu.

Türkiye böylece 2025 Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde zirvede yer aldı.

Milliler, daha önce 2015'te çifte şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

