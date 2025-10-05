19 maçlık seri 90+3'te bitti

19 maçlık seri 90+3'te bitti
Yayınlanma:
Premier Lig'de Everton'a 90+3'te yediği golle 2-1 mağlup olan Crystal Palace'ın 19 maçlık namağlup serisi bitti.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ve Crystal Palace karşı karşıya geldi.

3 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ EVERTON

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi Everton'ın 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Crystal Palace 37. dakikada Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

76. dakikada penaltı kazanan Everton'da topun başına geçen Ndiaye, skoru eşitleyen golü kaydetti.

90+3'te sahneye çıkan Jack Grealish, attığı golle Everton'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Everton, puanını 11 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Crystal Palace ise 12 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

19 MAÇLIK SERİYİ EVERTON BİTİRDİ

Everton'ın galibiyeti sonrası Crystal Palace'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Everton, milli aranın ardından Manchester City deplasmanına çıkacak.

Crystal Palace ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı