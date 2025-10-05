19 maçlık seri 90+3'te bitti

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ve Crystal Palace karşı karşıya geldi.

3 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ EVERTON

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi Everton'ın 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Crystal Palace 37. dakikada Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

76. dakikada penaltı kazanan Everton'da topun başına geçen Ndiaye, skoru eşitleyen golü kaydetti.

90+3'te sahneye çıkan Jack Grealish, attığı golle Everton'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Everton, puanını 11 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Crystal Palace ise 12 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

19 MAÇLIK SERİYİ EVERTON BİTİRDİ

Everton'ın galibiyeti sonrası Crystal Palace'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Everton, milli aranın ardından Manchester City deplasmanına çıkacak.

Crystal Palace ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.