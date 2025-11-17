Türkiye gruptan lider çıktı
U17 Millî Takımımız, 2025/26 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Eleme Turu son maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-2 yenip lider olarak 2. Tur'a yükselme başarısı gösterdi.
MİLLİ TAKIM 3 GOLLE GÜLDÜ
Belgrad'da SC Mladost Pancevo Stadyumu'nda oynanan müsabakada Millî Takımımızın gollerini 26. dakikada Ali Demirbilek, 61. dakikada Ada Yüzgeç ve 68. dakikada Yağız Fikri Şen kaydetti.
Sırbistan'ın gollerini ise 24. dakikada Ognjen Matanovic ve 55. dakikada Millwood Rece attı.
Grubun diğer maçında Malta ile Bosna Hersek 2-2 berabere kaldı.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDAN NOTLAR
Stat: SC Mladost Pancevo Stadyumu
Hakemler: Jakob Semier, Mohamed El Sadany, Stephen Beil, Ben Mcmaster
Türkiye: Sadullah Yiğit Kabakuşak, Üveys Yasir Satık, Bilal Demirağ, Ata Yanık (Dk.58 Enes Işık), Efe Seçil (Dk.72 Ramazan Özçelik), Ali Demirbilek, Ada Yüzgeç, Necati Oğulcan Yançel, Emin Eren Sayar (Dk.52 Hüseyin Şen), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk.46 Halil Koç), Yağız Fikri Şen
Sırbistan: Savo Radanovic, Matej Strika, Dragan Anokic, Strahinja Baucal, Vojin Marinkovic, Nebojsa Grujic (Dk.46 Uros Kikic), Veljko Pejovic, Millwood Rece (Dk.73 David Dokic), Gabriel Roskovic (Dk.73 Vukasin Davidov), Balsa Tadic (Dk.63 Danilo Fekete), Ognjen Matanovic (Dk.83 Aleksa Mitic)