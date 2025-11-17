Türkiye gruptan lider çıktı

Yayınlanma:
UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Eleme Turu son maçında Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye, grubu lider olarak bitirdi ve 2. Tur'a çıktı.

U17 Millî Takımımız, 2025/26 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Eleme Turu son maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-2 yenip lider olarak 2. Tur'a yükselme başarısı gösterdi.

MİLLİ TAKIM 3 GOLLE GÜLDÜ

Belgrad'da SC Mladost Pancevo Stadyumu'nda oynanan müsabakada Millî Takımımızın gollerini 26. dakikada Ali Demirbilek, 61. dakikada Ada Yüzgeç ve 68. dakikada Yağız Fikri Şen kaydetti.

Sırbistan'ın gollerini ise 24. dakikada Ognjen Matanovic ve 55. dakikada Millwood Rece attı.

Grubun diğer maçında Malta ile Bosna Hersek 2-2 berabere kaldı.

Vincenzo Montella: Hazırlık maçı tadında geçmeyecekVincenzo Montella: Hazırlık maçı tadında geçmeyecek

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDAN NOTLAR

Stat: SC Mladost Pancevo Stadyumu

Hakemler: Jakob Semier, Mohamed El Sadany, Stephen Beil, Ben Mcmaster

Türkiye: Sadullah Yiğit Kabakuşak, Üveys Yasir Satık, Bilal Demirağ, Ata Yanık (Dk.58 Enes Işık), Efe Seçil (Dk.72 Ramazan Özçelik), Ali Demirbilek, Ada Yüzgeç, Necati Oğulcan Yançel, Emin Eren Sayar (Dk.52 Hüseyin Şen), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk.46 Halil Koç), Yağız Fikri Şen

Sırbistan: Savo Radanovic, Matej Strika, Dragan Anokic, Strahinja Baucal, Vojin Marinkovic, Nebojsa Grujic (Dk.46 Uros Kikic), Veljko Pejovic, Millwood Rece (Dk.73 David Dokic), Gabriel Roskovic (Dk.73 Vukasin Davidov), Balsa Tadic (Dk.63 Danilo Fekete), Ognjen Matanovic (Dk.83 Aleksa Mitic)

