Türkiye Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.

Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean ise AVAR olarak görev alacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek.

A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçını 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynayacak.