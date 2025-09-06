Türk biniciler fırtına gibi esti

Türk biniciler fırtına gibi esti
Yayınlanma:
Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türk biniciler damga vurdu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda yarışan Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilik elde etti.

Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan biniciler katıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde turnuvaya damga vurarak, başarı elde etti.

Dün yapılan müsabakalarda Türkiye, Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli, Sedef Etik'ten oluşan takımla Kadın Biniciler Kategorisi'nde, Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı ve Ege Çevik'ten oluşan takımla Genç Yetişkin Biniciler Kategorisi'nde, Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın ve Necmi Eren'den oluşan takımla ise Usta Biniciler Kategorisi'nde şampiyon oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Sena İpşirli ve ekip lideri Ata Zorlu da milli takım sporcularına destek verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Spor
Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor
Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor
Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi
Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi
Milli maç öncesi imzalar atıldı: TFF İspanya ile anlaştı
Milli maç öncesi imzalar atıldı: TFF İspanya ile anlaştı