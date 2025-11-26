Tümer Metin'den derbi iddiası: Okan Buruk'un yerinde olsam köprüyü geçmem

Eski futbolcu Tümer Metin, Asist Analiz Youtube kanalında Galatasaray'la ve Kadıköy'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tümer Metin, şunları söyledi:

- Senin Liverpool'a yaptığını Union Saint-Gilloise sana yaptı.

Hasan Şaş Galatasaray maçı sonrası isyan etti

- Osimhen'in yokluğunda Icardi'yi konuşuyoruz ama benim gözlerim Yunus Akgün'ü daha çok aradı. Bu takımlara karşı o ince işleri yapacak oyuncu lazım. Yunus Akgün o işleri yapan oyuncu.

"MAÇI OYNAMADAN 1 PUANA KABUL MÜSÜN DESELER"

- Galatasaray'da bütün eksikleri koy, senin Fenerbahçe'yi yeneceğin garanti değil, bütün eksiklerin tam olsa da. Öyle bir şey yok. Tabii ki şu anda 1 puan iyi. Derbi başka bir şey.

- Ben diyorum ki Okan Buruk'un yerinde olsam teklif sunulsa köprüyü geçmem. "Maçı oynamadan 1 puana kabul müsün?" deseler. Bence şu anda kabul yani."

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.